صحة الشرقية: فحص 36 ألف مواطن خلال يومي الانتخابات الرئاسية

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، الانتشار المكثف خلال اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، من خلال العيادات المتنقلة، بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي انطلقت فعالياتها أول أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى مساء اليوم الثلاثاء.

تقدم الفرق الطبية بالمحافظة، الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامناً مع هذه المناسبة الكبرى.

وصرح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية، قدمت خلال اليوم الثاني الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة لعدد ٢٠ ألفا و٤٩ مواطن بمحافظة الشرقية، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة الطبية لهم ٣٦ ألف و١٨٢ مواطن خلال اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية.

وناشد وكيل صحة الشرقية، جميع المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يتحتم على كل مواطن القيام به، لممارسة حقه الدستوري والقانوني.

وأكد أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة في البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية، كما توجه أيضاً رسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره بيده، ويساهم بقوة في بناء وتقدم هذا الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.