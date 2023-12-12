رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يعتبر الناخبون السواطع الحقيقيون لصنع المستقبل

أكد المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، خلال تفقده للجان الانتخابية في مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وقد رافقه في هذه الجولة التفقدية المستشار رمضان محمد عبدالله، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والمستشار شعبان مغربي، مدير إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة شمال أسيوط الابتدائية، والمستشار خالد إسماعيل، مدير إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب أسيوط الابتدائية.

وتأتي هذه الزيارة بهدف ضمان سلامة العملية الانتخابية والتأكد من حصول الناخبين على الشكل الصحيح والمطابق للقوانين واللوائح المنصوص عليها. حيث يعد تنظيم الانتخابات ومراقبتها بشكل دقيق أمرا حيويا لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتحقيق إرادة الناخبين.

وقد أشاد المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل في اللجان الانتخابية، مؤكدا أهمية استمرار العمل بنفس الحماس والتركيز لضمان توفير بيئة مناسبة للمواطنين لممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسلامة.

المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى خلال جولته

وأكد المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والتسهيلات للناخبين، كما أكد بأن الجميع ملتزمون تماما بالقوانين وتطبيق اللوائح والأنظمة الانتخابية بكل مهنية وعدالة. وإن ذلك يعزز مشروعية الانتخابات ويزيد من ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية.

ثم استعرض المستشار عبدالحفيظ مصطفى عملية الانتخابات الرئاسية في المحافظة وأكد على سلامتها ونزاهتها. كما أشاد بالتشارك الكبير من قبل المواطنين وتوافدهم على مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. أعرب عن امتنانه للإجراءات الأمنية المشددة التي تم وضعها لضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.

خلال جولته، كان للمستشار عبدالحفيظ مصطفى فرصة للقاء بالعديد من المسؤولين والأمنيين وممثلي اللجان الانتخابية، حيث استمع إلى آراءهم وملاحظاتهم وتأكد من توفر جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.

وفي ختام جولته، أكد المستشار عبدالحفيظ مصطفى على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وضرورة احترام إرادة الناخبين. كما دعا المواطنين إلى ضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لاختيار الرئيس الذي يمثل طموحاتهم ويعمل على تحقيق تطلعاتهم.

وأشار المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى إلى أن العملية الانتخابية في أسيوط تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، حيث يعتبر الناخبون السواطع الحقيقيون لصنع المستقبل الذي يمثل رغباتهم وتطلعاتهم.

وعلى الرغم من أن الاحتفالات والمنافسة السياسية تغمر البلاد خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأمن والاستقرار مظلة الأهمية القصوى. وبفضل تلك اللجان الانتخابية ومتبعاتها الرسمية، يتم توفير بيئة تمكن المواطنين من تعبير حريتهم والمشاركة في اختيار رئيس يناسب تطلعاتهم وطموحاتهم.

تستمر الانتخابات الرئاسية في جذب اهتمام المصريين ومتابعتها بشغف وتفاؤل، حيث يتطلعون إلى مستقبل أفضل للبلاد ومزيد من التنمية والازدهار. وباقتراب نهاية العملية الانتخابية، يترقب المصريون الإعلان عن النتائج النهائية التي ستحدد هوية الرئيس الذي سيقود مصر في الفترة القادمة.

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية

جانب من جولة المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى التفقدية