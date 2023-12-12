محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية الانتخابية باهناسيا

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بجولة شملت مركزي اهناسيا وببا،تفقد خلالها عدداً من اللجان والمقار الانتخابية بدائرة مركزي اهناسيا وببا،في ثالث أيام اليوم انتخابات الرئاسة 2024، والتي تختتتم مساء اليوم،بعد انطلاقها منذ الأحد الماضي داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة،والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً،بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين

وخلال الجولة تابع المحافظ سير أعمال التصويت والاقتراع في اليوم الثالث والأخير، وذلك داخل عدد من اللجان والمقار الانتخابية باهناسيا وببا ،والتي شملت ( لجنة مدرسة شعبان صديق بقرية النويرة ، ولجنة 1 ولجنة 2 الفرعيتين بالمقر الانتخابي بمجلس مدينة اهناسيا، وفي ببا : لجنة مدرسة فاطمة الثانوية بنات، والمقر الانتخابي بمجلس قروي سدس "لجنتى 28 و29"، ولجنة 54 بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد الابتدائية )

واطمأن المحافظ على استمرار توافر التسهيلات والتجهيزات اللازمة لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للانتخابات الرئاسية وبحسب تعليمات الهيئة الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية، فيما يتعلق بمستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة

حيث أشار المحافظ إلى متابعته الدائمة لسير الانتخابات سواء من خلال مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة أو من خلال الجولات والمرور الميداني لقيادات المحافظة، فضلاُ عن التواصل المستمر بين مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات ، لتذليل أية معوقات واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار أول وثاني يوم وحتى انتهاء التصويت مساء اليوم ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط اللجان ، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

وخلال متابعته لسير الانتخابات، حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع المواطنين،مشيداً بإقبالهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان وحرصهم على اصطحاب أطفالهم أثناء أدائهم لهذا الواجب، في مشهد وطني يعكس وعى أهالى بني سويف،وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته،مؤكداً أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ، واجب على كافة الناخبين ممن لهم حق التصويت ، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية والتحديات الخارجية والإقليمية والعالمية

رافق المحافظ خلال الجولة ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا مدحت صلاح رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة ببا ، ونواب رؤساء المدن ورؤساء المجالس القروية بالمركزين

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