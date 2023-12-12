اقبال شديد من سيدات المنيا علي اللجان الانتخابية

مع بداية اليوم الثالث والختامي لماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الإنتخابية المنتشرة في أنحاء محافظة المنيا، تصدر المرأة المنياوية والكيانات الشبابية ، تصدرا للمشهد السياسي بالمنيا .

حيث رصدت الوفد انتشاراً واسعاً لقيادات وشباب التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك في إطار الحرص على مساعدة الناخبين لممارسة حقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024 ، في ظل تأمين أمني لرجال الشرطة المصرية داخل وخارج اللجان الإنتخابية .

حيث تحظى الإنتخابات الرئاسية 2024 بمراقبة المجتمع الدولى ، والتي تشهد الإقبال الشديد من المصريين على المشاركة الفعالة والايجابية فى هذا العرس الديمقراطي والإستحقاق الدستورى ، الذى يؤكد من جديد على وعي الشعب المصري بأولويات المرحلة الحالية ، متكاتفا مع مؤسسات الدولة ، ومتسقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، واستكمالا لبناء مصر من جديد في ثوبها الجديد .

وتواجد قيادات التحالف الوطني في اللجان الإنتخابية منذ الصباح الباكر، في ثالث ايام ماراثون الإنتخابات الرئاسية، للمساعدة في تنظيم عملية التصويت ، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للناخبين، كما تواجد شباب التحالف الوطني في اللجان الإنتخابية ، للتواصل مع الناخبين، وحثهم على المشاركة في الإنتخابات، وأكد قيادات وشباب التحالف الوطني بالمنيا، على أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، بإعتبارها واجباً وطنياً، ومسؤولية وطنية على كل مواطن.

في حين نظم معلمي التربية والتعليم بمدينة المنيا ، مسيرات حاشدة أمام لجان مدرسة كفر المنصورة الجديدة ، ولجنة مدرسة اللغات ، للمطالبة بالنزول والمشاركة الإيجابية والتصويت، كما شاركت مديريات الأوقاف والأزهر بالمنيا ، في مسيرات حاشدة للتصويت الإنتخابي بالإنتخابات الرئاسية ، وكذلك قيام قصور ثقافة المنيا ، بتنظيم حشود كثيفة للحث على المشاركة الإنتخابية والتصويت الإنتخابي .

كما تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، من خلال غرفة العمليات المركزية ، لجان التصويت والتي قدمت كافة التيسيرات الممكنة للخروج بالشكل الحضاري اللائق ، وأوضح " مندي عكاشة " وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ان لجان مراكز الشباب والأندية الرياضية ، التي بها لجان اقتراع يسير العمل بها على أكمل وجه، وانتظام سير الإنتخابات في كافة اللجان ، وأضاف ان غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة مجريات العملية في اليوم الثالث والأخير ، وكلف فريق عمل للمشاركة في مساعدة المواطنين للحصول علي الرقم الإنتخابي لكبار السن وذوي الإعاقة بجميع القري ، واكد علي التوعية والمشاركة من كافة الشباب

وفي سياق متصل شهدت لجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى ، اقبالا كثيف من الناخبين على لجنة الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، وذلك للناخبين خارج نطاق بندر ومركز المنيا ، حيث اقبل الطلاب والطالبات المغتربين ، والعديد من المواطنين على اللجنة منذ الصباح الباكر ، حتى نهاية اليوم للإدلاء بأصواتهم ، كما نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب ، و القيادات التنفيذية النسائية وممثلي المجلس القومي للمرأة ، وإدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة والشباب والرياضة ، ومكتبة مصر العامة ، مسيرة حاشدة ، لحث المواطنين علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024، ودعوتهم لإختيار من يرونه قادر على قيادة مسيرة الوطن خلال السنوات الست القادمة .

مؤكدين ، علي أهمية دور المرأة ومشاركتها في العملية الإنتخابية ، فدائما من تتصدر المرأة المصرية الصفوف فى مسيرة بناء وتنمية الوطن عبر العصور ، لكونها حجر الأساس فى بناء الدولة الوطنية ، من خلال تواجدها في مراكز صنع القرار والذي من شأنه أن يحسن من نظرة المجتمع للمرأة ووضعها فى المكانة التى تليق بها ، وتقبل المرأة كشريك أساسي في منظومة العمل السياسي والتنموي .

كما شهد اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية ، ملحمة فى حب الوطن من الكيانات الشبابية والمتطوعين ، وشباب محافظة المنيا ، من خلال التوجه لمقرات اللجان الإنتخابية بمختلف مراكز المحافظة للمشاركة ، و الإدلاء بأصواتهم فى الواجب الوطنى ، وقد شاركت بعض الكيانات الشبابية في الوقوف أمام اللجان الإنتخابية والتنظيم ، ومساعدة كبار السن وذوى القدرات والهمم فى الوصول لأماكن الاقتراع .

كذلك المساعدة في استخراج الارقام الخاصة ب الناخبين فى الكشوف وارقام اللجان ، حيث شارك شباب yly بصورة مميزة في التواجد والتنظيم بنادى المنيا الرياضي ، ومركز شباب دماريس ، والتى بها لجان ، كما شاركت كيانات سند شباب الصعيد ، شباب قادرون ، كوادر شباب المنيا ، الإتحاد الشبابى لدعم مصر ، شباب مصر والعديد من الكيانات فى المشاركة الوطنية.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا ، بها عدد 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية ، لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 3689005 ، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.