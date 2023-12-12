نائب رئيس جامعة المنصورة: مشاركة الشباب رسالة للعالم بالاصطفاف الشعبي

صرح الدكتورمحمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب ان العالم كله يتابع الان الانتخابات الرئاسية في مصر وأن المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية واحب وطنى .

وأشارنائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب أن الإدلاء بالصوت هو رسالة للداخل وللخارج تفيد بقوة واستقرار هذا الوطن وتدافع المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى فى جو آمن ومنظم فى وسط منطقة مليئة بالصراعات وعدم الاستقرار وهذه رسالة بالاصطفاف الشعبي للشباب والمواطنين حول دولتهم وقيادتها

وأوضح نائب رئيس جامعة المنصورة أن ادلاء القيادات الجامعية بأصواتهم درس عملى لشباب الوطن عن أهمية المشاركة وات يكون الفرد فاعلا فى مجتمعه وفى وطنه

وأشار أن مشاركة طلاب جامعة المنصورة الفاعلة فى العرس الديمقراطي ومشاركة الالاف لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم تؤكد وعى الشباب بالمشاركة الفعالة والتى تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب.، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب

الجدير بالذكر انه تم تجهيز لجنة المغتربين لاول مرة داخل جامعة المنصورة بالقرية الاولمبية وذلك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب المغتربين من أبناء الجامعة