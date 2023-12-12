سد النهضة يضع إثيوبيا على الحديدة.. موجة إفلاس والدائنون يقفون على الأبواب

احتفلت إثيوبيا في الـ 15 من سبتمبر الماضي احتفلت إثيوبيا بالملء الرابع لسد النهضة بتكلفته البالغة 5 مليارات دولار كيوم انتصار مبين، لكن بعد ثلاثة أشهر أعلنت رسميًا تعثرها في سداد دفعة فوائد بقيمة 33 مليون دولار، لتصبح على شفير الدخول في نادي الدول المتعثرة، بعد أن تنتهي فترة السماح القانونية التي تبلغ مدتها 14 يومًا.

وأبلغت الحكومة الإثيوبية حاملي سنداتها البالغة مليار دولار بتعذر الدفع بسبب الوضع الهش في ظل الانخفاض الكبير في احتياطات النقد الأجنبي نتيجة لتفاقم عجز الميزانية بشكل كبير إثر انفلات الإنفاق الحكومي على مشاريع ضخمة لا تحقق عائدًا سريعًا خاصة مشروع سد النهضة، إضافة إلى الحرب الأهلية التي استنزفت الموارد المحلية.

الدائون على الأبواب

وتبلغ ديون إثيوبيا الخارجية نحو 28 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 15.3 مليار دولار من جهات التمويل متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق التنمية الإفريقي، ويضاف إليها 7.7 مليار دولار من القروض الممنوحة من حكومات أجنبية بصفة مباشرة وأكبرها من الصين، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من جهات خاصة، و3.2 مليار دولار من البنوك التجارية.

ويأتي الفشل في السداد بعد انهيار المحادثات بين الحكومة الإثيوبية والدائنين يوم الجمعة الماضي، وتحاول إثيوبيا الحصول على إعفاء من الديون، وقد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع جهات الإقراض الثنائي المباشر لتجميد دفعات الديون إلا أن نادي باريس للدول المقرضة أمهلها حتى 31 مارس المقبل للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا أنه سيعتبر اتفاق تجميد الدفعات لاغيًا، جاء ذلك في تقرير مصور لقناة العربية بيزنس على يوتيوب.

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