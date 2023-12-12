الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اللجان الإنتخابية تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين بالمنيا

حشود المواطنين امام
حشود المواطنين امام اللجان الإنتخابية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة ، تشهد اقبالاً تاريخيا من المواطنين ، من مختلف الفئات العمرية من ( الشباب ـ السيدات ـ الجمعيات الاهلية ـ النقابات ـ الشركات) .

 

وذلك منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024، والبالغ عددهم 3 ملايين و 689ألفا و 5 ناخبين، من خلال 508 مراكز انتخابية ، بإجمالي 585 لجنة فرعية ، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.

 

أكد المحافظ ، أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة التنمية المحلية ، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية ، ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ، ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية ، وحل أى مشكلة فى الحال لحين الإنتهاء من الإنتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

 

وأضاف المحافظ ، أنه تم توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الإنتخابية واللجان العامة ، للخروج بمستوى تنظيمي عال ومتميز ، أثناء سير العملية الإنتخابية ، والتيسير على الناخبين ، مؤكداً ، على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن ، أثناء عملية التصويت ، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الإنتخابية .

 

وأكد المحافظ ، على وعى المواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ، للتعبير عن إرادتهم ، وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة محافظة المنيا، ومن الجدير بالذكر، أن عملية التصويت انطلقت منذ الأحد 10 وحتى 12 ديسمبر الجارى،  على مدار ثلاثة أيام متتالية، من الساعة التاسعة صباحاً ، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الإنتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجريدة الورقية