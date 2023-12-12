اللجان الإنتخابية تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة ، تشهد اقبالاً تاريخيا من المواطنين ، من مختلف الفئات العمرية من ( الشباب ـ السيدات ـ الجمعيات الاهلية ـ النقابات ـ الشركات) .

وذلك منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024، والبالغ عددهم 3 ملايين و 689ألفا و 5 ناخبين، من خلال 508 مراكز انتخابية ، بإجمالي 585 لجنة فرعية ، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.

أكد المحافظ ، أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة التنمية المحلية ، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية ، ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ، ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية ، وحل أى مشكلة فى الحال لحين الإنتهاء من الإنتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأضاف المحافظ ، أنه تم توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الإنتخابية واللجان العامة ، للخروج بمستوى تنظيمي عال ومتميز ، أثناء سير العملية الإنتخابية ، والتيسير على الناخبين ، مؤكداً ، على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن ، أثناء عملية التصويت ، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الإنتخابية .

وأكد المحافظ ، على وعى المواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ، للتعبير عن إرادتهم ، وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة محافظة المنيا، ومن الجدير بالذكر، أن عملية التصويت انطلقت منذ الأحد 10 وحتى 12 ديسمبر الجارى، على مدار ثلاثة أيام متتالية، من الساعة التاسعة صباحاً ، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الإنتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.