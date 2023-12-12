طواله عقب الإدلاء بصوته في الاسكندرية: مصر بتفرح

أدلي الكاتب الصحفي هيثم طواله نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس جبهة شباب الصحفيين بصوته في لجان الوافدين لانتخابات الرئاسة في محطة سيدي جابر بالإسكندرية.

قال هيثم طواله عقب الإدلاء بصوته: حرصت أن اساهم في صنع مستقبل وطننا الغالي وأضع أول طوبة مع ملايين المصريين نحو الانطلاق بآفاق واسعة إلي الجمهورية الجديدة وسط أمواج من الأمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد ابنائة المخلصين.

اضاف طواله، أن الصورة مبهرة أمام اللجان تدعونا إلي الفخر والاعتزاز والتباهي وتجسد اسمي مقومات النضج والفهم بمتطلبات المرحلة وحجم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد مما تجعلنا شركاء في المسئولية الوطنية النابعة من إيمان الشعب المصري العظيم بالرسائل الوطنية للدولة المصرية.

اشار طواله إلي إننا انتصرنا ليس فقط في معركة البناء والتنمية التي تقودها دولة 30 يونيو بكل اقتدار وتميز ولكن أيضا في معركة الوعي والمشاركة الإيجابية بكثافة والتي أذهلت المحللين والمراقبين في العالم كله.

أوضح طواله، سوف يكتب تاريخ مصر الحديث هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي سطرها أبناء مصر في الخارج والداخل وسيكتب أيضا في انصع صفحاته بياضا عنوان كبير إن مصر بتفرح أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر عام 2023