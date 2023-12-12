مشاركة قوية لذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية

شهدت اللجان الانتخابية محافظة القليوبية، إقبالا كثيفا للناخبين، ويتصدر المشهد أمام اللجان الانتخابية كبار السن، وذوي الهمم، والسيدات للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024م.



كماعبر عدد من ذوي الهمم، عن سعادتهم البالغة باهتمام الدولة بهم، لافتين إلى أن خروجهم على مدار الأيام الثلاثة يأتي اعترافا بحق الدولة عليهم في المشاركة لكتابة تاريخ جديد لمصر، وعهد جديد من التنمية والنهضة، لافتين إلى أن مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي تمثل الرد القاطع على أعداء الوطن.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.