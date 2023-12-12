الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير عام البحرالأحمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة رجاك بالغردقة

سكرتير عام المحافظة
سكرتير عام المحافظة

أدلي اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،  ظهر اليوم، بصوتهم في الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة رجاك بمدينة الغردقة .

ومن جانبه أكد السكرتير العام ان المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت  ، مشيرا ان نسبة الإقبال المرتفعة تدل علي وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في الانتخابات .

يذكر ان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  دعا كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة في مستقبل مصر ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة  ، و مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق .

كما أشار المحافظ الي ان هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف علي الحالة العامة للجان ، وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتضم محافظة البحر الأحمر 82 لجنة فرعية و8لجان عامة ويبلغ من لهم حق التصويت 324771 ناخب 

سكرتير عام المحافظة 

 

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