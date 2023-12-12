سكرتير عام البحرالأحمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة رجاك بالغردقة

أدلي اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ظهر اليوم، بصوتهم في الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة رجاك بمدينة الغردقة .

ومن جانبه أكد السكرتير العام ان المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت ، مشيرا ان نسبة الإقبال المرتفعة تدل علي وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في الانتخابات .

يذكر ان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر دعا كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة في مستقبل مصر ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة ، و مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق .

كما أشار المحافظ الي ان هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف علي الحالة العامة للجان ، وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتضم محافظة البحر الأحمر 82 لجنة فرعية و8لجان عامة ويبلغ من لهم حق التصويت 324771 ناخب