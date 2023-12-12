استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في البحر الأحمر

أكد الدكتور شادي باسم - مدير أسعاف البحر الأحمر، استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات المحافظة، وذلك في ظل تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .



وأضاف انه تم رفع حالة الاستعداد القصوى و الدفع بسيارات الإسعاف لتقوم بتأمين جميع اللجان الانتخابية سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية و لجان الوافدين.

كما قامت الاطقم الإسعافية بعمليات التمشيط للشوارع، والميادين و المتنزهات العامة، وتم التأكيد علي جاهزية جميع سيارات الإسعاف وسيارات الدعم وسيارات التدخل السريع، بالتزامن مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية علي مدار الساعة لمتابعة سير الاحداث .

وقد قامت الاطقم الإسعافية بأعمالها الاعتيادية في التعامل مع المرضي و المصابين باللجان الانتخابية، كما قدمت هيئة الاسعاف المصرية واجبها الوطني وساهمت في نقل الحالات المرضية الراغبة في التصويت من المنزل الي اللجان الانتخابية.

واشار أن رجال هيئة الاسعاف المصرية لم يتوانوا عن أداء واجباتهم، وخاصة في القطاعات الجنوبية والذين أدوا أعمالهم علي اكمل وجه أثناء تساقط الأمطار الغزيرة علي قطاعات سفاجا والقصير ومرسي علم .

و ستستمر أعمال التأمين الإسعافي حتي الانتهاء من فرز الأصوات و إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .