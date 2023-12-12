خروج رئيس لجنة بالقليوبية لمساعدة ذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم

شهدت محافظة القليوبية، اليوم، الثلاثاء، خروج رئيسي اللجنتين لاثنين من ذوى الهمم لمساعدتهما على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية لتسهيل عملية التصويت وكانت علي النحو التالي:-

خرج رئيس لجنة مدرسة 23 يوليو الإعدادية المشتركة بمدينة الخانكة لناخب من ذوي الهمم الذي تواجد أمام مقر اللجنة ويرغب في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وقام رئيس اللجنة بمساعدته التسهيل، وأعرب الشاب عن فرحته عقب إدلاءه بصوته.

وخرج رئيس اللجنة رقم 2 بمدرسة شبين القناطر الرسمية لغات لمساعدة إحدى السيدات من ذوي االهمم في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، والسماح له بالتصويت خارج اللجنة، مراعاة لحالتها الصحية.

وحرصت محافظة القليوبية على مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم ، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.