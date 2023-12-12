حضور قوي لقرية جحدم بأسيوط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

في يومها الثالث...

شهدت قرية جحدم بمدينة أسيوط حضورًا قويًا من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط الذين شاركوا بنشاط في عملية التصويت في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024 تم تخصيص مدرسة سعيد أباظة ببترول أسيوط لإدلاء الوافدين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بإشراف محمد حسين أبو العلا مدير إدارة رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة بأسيوط

وترأس الحدث الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وتم تنظيم الفعالية تحت إشراف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر برفقة الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والدكتور مصطفى أبو العينين عميد كلية الزراعة والدكتور أحمد يوسف والدكتور وليد صابر والدكتور أحمد الورداني أعضاء المكتب الفني وحسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور أسامة محمد محمود مدير العلاقات العامة بالفرع وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات من جامعة الأزهر بأسيوط

وحث الدكتور عبدالمالك الطلاب على المشاركة الفعّالة في هذه الانتخابات الهامة لمستقبل بلادنا وقد أشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بالمشاركة الإيجابية لطلاب وطالبات فرع الجامعة في هذا الحدث الدستوري المهم، وذلك بفضل الدور الهام الذي يقوم به طلاب مؤسسة الأزهر الشريف في تحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا الحبيبة مصر.

عبر الطلاب عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في عملية التصويت، حيث رأوا فيها فرصة للتعبير عن آرائهم والمساهمة في التغيير الذي يصبون إليه. تعكس هذه المشاركة المثيرة للإعجاب قوة الإرادة والتفاني الذي يتمتع به طلاب جامعة الأزهر، وتلهم الآخرين للمشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية أيضًا.



قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات

قيادات وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات