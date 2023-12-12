السجن 3 سنوات للمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاحد بمعاقبة المتهم "ن.ع.ا" عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز العسيرات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط مركز العسيرات مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

ومن جهة أخرى ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلا بحوزته كمية لمخدر البودر، الحشيش الاصطناعي - بمطروح بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة مطروح، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5،000،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ، لقطاع الأمن العام، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.