مسيرات طلاب جامعة بني سويف للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نظمت كليتي علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والزراعة مسيرات حاشدة انطلقت من حرم الجامعة شرق النيل إلى مقر لجنة مدرسة الشهيد محمد مبروك بمدينة بني سويف الجديدة للإدلاء بأصواتهم، ورفع شباب الجامعة خلال المسيرة علم مصر لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني.

حيث تقدم الدكتور عبداللطيف هشام عميد كلية الزراعة مسيرة نظمتها الكلية لأبنائها الطلاب المغتربين والوافدين من المحافظات الأخرى للوصول إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس.

كما تقدم الدكتور وليد فاروق مسيرة آخري إلى مقر لجنة مدرسة الشهيد محمد مبروك بصحبة وكلاء الكلية وعدد كبير من الطلاب للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب وإيماناً بالدور والوطني والإيجابي.

من جانبه قدم رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة في تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، وكذلك جميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم المهم والبارز في الانتخابات الرئاسية.

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