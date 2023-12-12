مسيرات طلابية حاشدة بقيادة رئيس جامعة الإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية مسيرة خرجت من مجمع العلوم شارك فيها عدد كبير من طلاب الكليات المختلفة حاملين أعلام مصر وذلك لحث الطلاب على المشاركة فى التصويت باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مسيرة طلابية لحث الطلاب على المشاركة في ثالث ايام الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت المسيرة بحضور عدد من العمداء ورؤساء الأقسام أعضاء هيئة التدريس والإداريين بدأت المسيرة من دخل مجمع الكليات بمنطقة سوتر بوسط المدينة وضمت كبير من طلاب الجامعة.، طافت المسيرة جميع كليات المجمع النظري بمنطقة الشاطبي لحث طلاب الجامعة على النزول والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

حث الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا، وأكد أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم واختيار الرئيس الذي يمثلهم مشيرا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساهم في بناء مصر الحديثة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وانطلقت عملية التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، بعد أن فتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، بمختلف اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 533 لجنة فرعية.

كانت قد فتحت اللجان الانتخابية بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى لاستقبال الناخبين للتصويت فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط اقبال المواطنين أمام اللجان، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية ، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وفى حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور، ويتم استعمال صندوق اخر وتبدأ عملية الاقتراع، وذلك وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكى الخاص بفتحة الصندوق فقط.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.