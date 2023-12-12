أبو الغيط: المجتمع الغربي تبنى مواقف واتجاهات كشفت عن العنصرية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة كشف عن عنصرية الغرب.

وأضاف أبو الغيط في تصريح للصحفيين اليوم بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أن المواقف التي صدرت من الغرب بعد بما حدث يوم 7 أكتوبر لم يكن أحد يتوقعه، فالمجتمع الغربي تبنى مواقف واتجاهات كشفت عن العنصرية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الغربيين كشفوا عن وجه قبيح، بتأييدهم العمل الإسرائيلي الأعمى ضد الإنسان الفلسطيني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن قتل المدنيين على الجانبين خطأ ولكن أن تعطي رخصة لإسرائيل لقتل الإنسان الفلسطيني وأن يتم التقدم بقرار وراء قرار في مجلس الأمن ويرفض بواسطة الفيتو من أجل استمرار حرب لا طائل من ورائها وستكشف الأيام أنه لا طائل من ورائها إلا القتل والتدمير.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه عندما يقتل 7000 طفل فلسطيني ويتحدثون عن حقوق الإنسان فإن هذا أمر ليس فقط مرفوض ولكنه يكشف عن أخلاقيات لا أنتمي إليها.

و أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة رشيد الابتدائية بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وأكد أبو الغيط في تصريحات للصحفيين بعد إدلائه بصوته أن الزخم الذي تتسم به الانتخابات الرئاسية المصرية والمشاركة الكبيرة بها من قبل المواطنين رسالة للعالم أجمع بأن مصر وشعبها، مصممان على مواصلة تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم.

