مديرية التموين تشارك المواطنين فرحة العرس الديمقراطى بالإسكندرية

تواصل مديرية التموين بالإسكندرية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 وسط إقبال جماهيرى كبير على اللجان الانتخابية.

وقامت مديرية التموين برئاسة المهندس احمد ابراهيم وكيل الوزارة، بعمل مسيرات للعاملين حاملين أعلام مصر، مرددين الاغانى الوطنية وعزف لحن رد الجميل لمصرنا الحبيبة

وأكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية شهد توافد كبير و تدفق جميع العاملين بها للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي

وقامت جميع الإدارات التموينية الرئيسية والفرعية و المراكز و المكاتب التموينية و الأجهزة الرقابية بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة من أجل مستقبل أفضل وحق الأجيال المقبلة في توفير مناخ يتمتع بالديمقراطية.

ويواصل مركز الاتصال السياسى بالمديرية برئاسة المهندس محمود القلش دوره التوعوى لإبراز أهمية المشاركة في الانتخابات و الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية العاملين بالمديرية و القطاعات التابعة لها مساعدة فى سهولة و يسر للذهاب إليها

وكانت قد شهدت محافظة الاسكندرية تزايد الاقبال على اللجان الانتخابية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث حيث شهدت اللجان اقبالا متزايد اليوم مع تزايد اقبال الشباب وكبار السن وسط فرحة الاطفال ، وحرصت الاسر السكندرية مشاركة اطفالهم فى العملية الانتخابية يرفعون اعلام مصر ويضعون اصبهم فى الحبر السرى لحثهم حب الوطن .