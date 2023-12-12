جامعة أسيوط تشارك في مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أبنائه الطلاب، والطالبات، لحظات انطلاقهم؛ للمشاركة في فعاليات المسيرة الحاشدة، التي تنظمها محافظة أسيوط، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ؛ تأكيداً علي أهمية المشاركة السياسية الإيجابية، بوصفها واجباً وطنياً، وحقاً دستورياً؛ له أثره البالغ في صنع مستقبل الوطن، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائبه لشئون التعليم والطلاب

واحتشد الطلاب أمام المبني الإداري بالجامعة، وهم حاملون الأعلام المصرية، وذلك قبل توجههم إلي مبني المحافظة عبر حافلتين مخصصتين من قِبل الجامعة؛ لنقلهم لمقر المسيرة، معربين عن سعادتهم؛ للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

المنشاوي يشيد بالحضور الطلابي اللافت والمميز واعتزازهم بواجبهم الوطني

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بالحضور الطلابي اللافت والمميز، والذي يعكس اعتزازهم الكامل بواجبهم الوطني، مؤكداً حرص إدارة الجامعة، علي تشجيع كافة أفراد المجتمع الجامعي، علي إدلائهم بأصواتهم، والمشاركة بفعالية علي نحوٍ يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والمحافظة على استقرار الوطن.

تعكس مشاركة رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، وأبناءه الطلاب والطالبات في المسيرة الحاشدة للانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة للمشاركة السياسية الإيجابية في الحياة العامة. فهذه الخطوة تعبر عن الوعي والمسؤولية التي يجب أن يحملها كل مواطن تجاه صنع المستقبل لبلده.

إن المشاركة السياسية الفاعلة تمثل الوسيلة الأساسية لتعزيز الديمقراطية وتطوير المجتمعات. وفي هذا السياق، يلعب الطلاب والشباب دورًا حيويًا في تحقيق التغيير الإيجابي وصنع المستقبل المشرق لبلادهم. لذا، فإن مشاركة أبناء جامعة أسيوط في هذه الفعالية تعكس إلتزامهم بالمساهمة في تطوير الوطن والعمل نحو تحقيق أهدافه.

وتعد هذه المشاركة أيضًا تأكيدًا على أهمية القيادة الجامعية في تعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب وتشجيعهم على الإشتراك في الحياة السياسية. إنها دعوة للطلاب والشباب للبقاء مطلعين على القضايا الحالية والشأن العام، وتمكينهم من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه المشاركة التزام الجامعة بتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق المواطنة أمام طلابها. إن تشجيع الطلاب للمشاركة السياسية يعني تمكينهم وإعطائهم الحق في التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرارات. وهذا يعزز التفاعل بين الطلاب والجهات الحكومية ويؤسس لثقافة ديمقراطية قوية في المجتمع.

بهذه الخطوة، يؤكد رئيس جامعة أسيوط ونائبه لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عبد المولى، أن المشاركة في الحياة السياسية ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به. إن قيمة المشاركة السياسية تكمن في قدرتها على تعزيز الحوار والفهم المتبادل بين الطلاب وأعضاء المجتمع والقادة السياسيين، وهذا بدوره يساهم في تحقيق التغيير الذي يصب في مصلحة الجميع.

باختصار، تعد مشاركة رئيس جامعة أسيوط وأبناءه الطلاب في المسيرة الحاشدة للانتخابات الرئاسية رمزًا للتزامهم بتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الإيجابية. إن مثل هذه الخطوات تؤكد أن جامعة أسيوط ليست مجرد مركز تعليمي، بل هي بيت يؤمن بقيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية والوطنية.

جدير بالذكر، شهد وفد الجامعة المشارك في المسيرة، حضور؛ الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، والأستاذة ريهام الحفناوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي جانب لفيف من العاملين برعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

الدكتور أحمد المنشاوي يشارك طلاب جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي يشارك طلاب جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي يشارك طلاب جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي يشارك طلاب جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي يشارك طلاب جامعة أسيوط