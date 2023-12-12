بسبب الكوارث المناخية والصراعات.. عشرات الملايين من النازحين في 2022

افادت تقارير صادرة من منظمتي مركز مراقبة النزوح الداخلي، والمجلس النرويجي للاجئين، عن نزوح أكثر من 71 مليون شخص عالميا العام الماضي، ثلاثة أرباعهم في 10 بلدان غالبيتها من دول الجنوب، بسبب الكوارث المناخية والصراعات بين ملايين البشر على النزوح داخليا وإلى دول الجوار، لا سيما في دول الجنوب.

وبحسب شبكة سكاي نيوز فأن دول الجنوب تعاني من العديد من التحديات بفعل تدفق اللاجئين والنازحين من جنوب آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية وصولا إلى إفريقيا.

النزوح الأفريقي

ويُشار إلى أنه من أكبر المتضررين، إفريقيا بنزوح الملايين إثر الصراعات، ففي السودان، أجبر النزاع العسكري ملايين الأشخاص على الفرار في الداخل وإلى الدول المجاورة، لتطلق الأمم المتحدة خطة استجابة طارئة لدعم هؤلاء، على أن تخصص 114 مليون دولار لمصر، بعد أن عبرت الأخيرة عن قلقها من الأعباء الاقتصادية والضغط على الخدمات، فضلا عن تكلفة الإجراءات الأمنية للتعامل مع 350 ألف لاجئ سوداني تستضيفهم.

أما عن تونس، فطالبت الجهات الدولية بتحمل المسؤولية بعد التدفقات غير المسبوقة للمهاجرين، فيما صرح رئيسها قيس سعيد، أن بلاده تسعى لتأمين خطة إنقاذ دولية بشأن الأزمة.

وعلى الرغم من اتفاق ليبيا وتونس مؤخرا على إيواء المهاجرين الأفارقة العالقين عند حدود البلدين، فإن خبراء أكدوا أن الخطوة غير كافية لافتقار البلدين إلى المرافق والإمكانيات التي تسمح بالتكفل باللاجئين.

عانت باكستان من نزوح قرابة 8 ملايين شخص بفعل فيضانات هي الأسوأ منذ عقود. وعليه، أطلقت الحكومة خطة استجابة للأزمة، فيما حصلت على دعم دولي يقدر بتسعة مليارات دولار للتعافي الكارثة.

وفي ظل جهود دول الجنوب لاحتواء الأزمة، تتزايد المخاوف من تفاقم تدفق اللاجئين، بسبب تغير المناخ، بعد أن كشفت تقارير عن نزوح أكثر من 32 مليون شخص، بسبب كوارث منها الفيضانات والجفاف خلال العام الماضي.

التغير المناخي وحركة النزوح

من جهة ثانية، ناقش مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، التقاطع بين التغير المناخي وحركة النزوح في العالم.

وأكد غراندي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، أن حركة النزوح الكبيرة بمناطق في العالم تؤثر على البيئة المناخية.