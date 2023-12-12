واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق ، بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

سقوط 9 متهمين بالإتجاربالمواد المخدرة خلال حملة بأسوان ودمياط

وتمكنت الأ جهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،750 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام وكمية من مخدرى الهيروين والشابو عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 607 أحكام قضائية متنوعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،400 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وفرد محلى وطلقتين بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأمن العام ..ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالمنوفية والدقهلية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كانت البداية في مديرية أمن المنوفية، حيث تم ضبط “عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا”، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وفي مديرية أمن الأقصر ، تم ضبط "عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين).

وتم ضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية). في مديرية أمن الدقهلية ، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين")، و بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.