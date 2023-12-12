المواقف الإنسانية أبرز ما يتصدر المشهد الإنتخابى بالدقهلية

مواقف إنسانية كثيرة، شهدتها اللجان الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، حيث شهدت اللجان توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الانتخابية الخاصة، وتعاون عدد من المواطنين الذين كانوا يدلون بأصواتهم مع رجال الشرطة والمتطوعين . لمساعدتهم.‏

وساعد على ذلك توفير عددا من المقاعد المتحركة في اللجان لذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن.‏ وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 قد إنطلقت أول أمس الأحد بمحافظة الدقهلية والتى تجرى على مدار 3 أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 1211 ديسمبر بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4مليون و 562 ألف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .