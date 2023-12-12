رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يشارك في مسيرات للمشاركة بالعملية الانتخابية

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، لجان المعاهد الأزهرية للانتخابات الرئاسية في ثالث أيامها.

كانت قد انطلقت مسيرات بقيادة الدكتور عبد العزيز مندوه ابو خزيمة رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية والدكتور ايمن جاويش الوكيل الثقافى والدكتور ابراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الاسكندرية لتحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والادلاء باصواتهم .

وبدأت المسيارت لحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس مصر لفترة رئاسية جديدة

وأكد أبو خزيمة، من توافر كل الخدمات اللازمة داخل المعاهد بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعكس حرص ووعي الشعب المصري بدوره في رسم مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية في المعاهد الأزهرية شهدت تسهيلات كبيرة على كبار السن والرجال والنساء أمام اللجان؛ تنفيذا لرغبتهم في التصويت والمشاركة بالانتخابات الرئاسية في هذا العرس الانتخابي.

كانت قد فتحت اللجان الانتخابية بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى لاستقبال الناخبين للتصويت فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط اقبال المواطنين أمام اللجان، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية ، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وفى حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور، ويتم استعمال صندوق اخر وتبدأ عملية الاقتراع، وذلك وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكى الخاص بفتحة الصندوق فقط.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.