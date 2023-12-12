الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم

أدلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بصوته في "الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤"، مؤكدا على حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لجميع المصريين، وذلك فور عودته لأرض الوطن بعد المشاركة فى فعاليات مؤتمر COP28.

وأعرب الوزير عن تقديره للحس الوطني للمواطنين الذين حرصوا على الاصطفاف أمام مختلف اللجان لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب الوطنى، مؤكدا ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدى دولي لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.

وثمن دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية فى ضمان سير العملية الإنتخابية بأمان وانسيابية وتوفير كافة ضمانات النجاح لهذا الحدث الديمقراطي البارز، مشيدا بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم وخروج الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

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