حضور واسع للناخبين أصحاب الهمـم فى قنا باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

واصل الناخبون والناخبات من أصحاب الهمم، توافدهم إلى لجان الاقتراع بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ومختتمها، فى مقار الاقتراع المخصصة لهم.

وراعت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد المركز القومي للإعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل" للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم ،وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدني تدخل من أحد.

وتابع أشرف الدوادي محافظ قنا، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين (للمغتربين) بمدينة قنا، لجنة رقم 19 وافدين بما فيهم الصم وذوي الهمم، للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابية و تسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.

رفقة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندسة ايمان محمد مقرر مناوب بفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، الدكتور عمرو عبد القادر وكيل كلية التربية النوعية المسئول عن لجنة الإعاقة بجامعة جنوب الوادى.

وقال المحافظ، إن مشاركة ذوي الهمم من أبناء المحافظة فاقت كل التوقعات بالمشاركة بكثافة عاليه داخل اللجان الانتخابية المجهزة لهم.

وأثني المحافظ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وفي سياق ذي صلة، وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن غرفة العمليات الرئيسية تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا وانئبه الدكتور حازم عمر وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساد، يديرون غرفة العمليات.

وفي سياق مماثل، استقبلت لجان الوافدين فى المحافظة فى استقبال من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وتنطبق عليهم شروط عدم مطابقة محل الإقامة مع القيد الإنتخابي، وخصصت محافظة قنا، 6 لجان لتصويت الوافدين وهي مركزين انتخابيين فى مركز ومدينة قنا، فى اللجنة الفرعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وفي مدرسة قنا الرسمية للغات.

وخصصت المحافظة أيضا مركزين للاقتراع بمركز نجع حمادي شمال المحافظة لاستقبال المغتربين العاملين فى مجمع الألومنيوم الصناعي ومقرهما مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالمدينة السكنية بمجمع الألومنيوم، والأخري بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شمال مدينة نجع حمادي، وفى جنوب قنا خصصت لجنة بمركز قفط بالمدرسة الإعدادية المشتركة، ولجنة بمركز قوص بمدرسة مصنع السكر الثانوية للبنات.

ويبلغ يحق لهم الإدلاء بأصواتهم نحو مليونين و146 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة، فى مراكز أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قنا، نقادة، وقوص جنوبًا.