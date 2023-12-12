لليوم الثالث وفد الاسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية

تابعت اللجنة العامة لحزب الوفد لمحافظة الاسماعيلية برئاسة المهندس أشرف علي الدين عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة ورئيس غرفة العمليات والاستاذة ماجدة النويشي، مساعد رئيس الحزب لشؤن المرأة سير العملية الانتخابية في العديد من اللجان علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن والقري .



واكد المستشار حسام عبد الرحمن نائب رئيس اللجنة، أن الامور تسير في جو ديمقراطي دون اي مشاكل قانونية اوغيرهاوذالك لوجود رغبة كبيرة من المواطنين في المشاركة .



وأكد السيد عبد السميع السكرتير العام للجنة العامة لحزب الوفد لمحافظة الاسماعيلية ان الوفديين على مستوي المحافظة والمراكز والقري شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وتقوم غرف عمليات الحزب بالمحافظة والمراكز بتعريف الناخبين أماكن انتخابهم والتواصل مع مناديب الدكتور عبد السند يمامة المرشح الوفدي لانتخابات رئاسة الجمهورية للمتابعة والتواصل بشكل مستمر



وأكد السيد عبد السميع ان الانتخابات تسير في يسر حتي الآن دون عوائق وذالك لحسن تعاون وتنظيم الشرطة المصرية وكافة أجهزة الدولة.