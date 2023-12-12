الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تتابع لليوم الثالث عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

حملة الرئيس عبد السند
حملة الرئيس عبد السند يمامة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" لقطات من داخل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

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الانتخابات الرئاسية

وظهر بالفيديو أعضاء الحملة أثناء متابعة اليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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