حبس مالك مخزن بتهمة سرقة أجزاء من أبراج الضغط العالي في الإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية بحبس مالك مخزن خردة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالإتجار في أجزاء حديدية من الضغط العالي المسروقة.

وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، تمكن من ضبط (مالك مخزن خردة- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبحوزته (90 زاوية حديدية - كمية كبيرة من مسامير الربط "خاصين بأبراج الضغط العالى") داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحصله عليها من (سائق بإحدى الشركات لنقل الكهرباء – له معلومات جنائية -مقيم بالإسكندرية)أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات حال قيامه بنقل مكونات أحد أبراج الضغط العالى المفككة لتخزينها بمخازن الشركة وقيامه بالتصرف فـى الكمية المضبوطة عن طريق بيعها لتاجر الخردة المضبوط مقابل مبالغ مالية.