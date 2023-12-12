تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط اللجان الإنتخابية بالشرقية

كثف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بمحافظة الشرقية، من حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط اللجان والمقار الإنتخابية والطرق المحيطة بها، قبل توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية في ثالث ايام الإنتخابات الرئاسية، وعلى مدار عمل اللجان الانتخابية طوال اليوم.

وتم مراجعة الإنارة أمام اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة، أمام الناخبين أثناء الادلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية.

وقد شدد محافظ الشرقية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر إنتخابي؛ من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان على انتظام سير العملية الانتخابية.