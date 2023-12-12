قـنا: استمرار توافد الناخبين إلى مقار الاقتراع باليوم الثالث للانتخابات

استمر توافد الناخبين، بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ومختتمها، إلى لجان الاقتراع، البالغ عددها 10 لجان عامة، 312 مركز انتخابيًا، و314 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

ورصدت الـوفد، حالة التباين بين اليوم الأول والثالث للانتخابات، إذ تراجعت المسيرات الجماعية التي كانت من ظواهر اليوم الانتخابي الأول، فى أغلب مدن وقري المحافظة، والتي خرجت بها دوائر شعبية ونيابية، فضلًا عن مدراء العموم فى الهيئات الحكومية رفقة مرؤوسيهم.

وأُحيطت مراكز الاقتراع فى مدن وقري المحافظة، بكردونات وبوابات خشبية، وممرات للدخول والخروج من وإلى اللجان مباشرة لتيسر عملية الإدلاء بالأصوات أمام الناخبين، كما رفع العلم المصري أعلي مداخل مراكز الاقتراع، وذوّدت بمظلات ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن عملية التصويت في جميع لجان الاقتراع بمحافظة قنا، في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم الانتخابات الرئاسية 2024، فيما بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف عبد الباقى، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، يتابع سير العملية الانتخابية عن كثب من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة، والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم. وشهدت محافظة قنا أمس وأول أمس، إقبالاً كثيفًا على اللجان بمشاركة متميزة من المرأة القنائية وكبار السن وذوي الهمم.