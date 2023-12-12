الشهادة بـ50 ألف جنيه.. حبس عصابة أنشأت أكاديمية وهمية للنصب في البحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية دون ترخيص.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات «مزورة» تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- 11 جهاز لاب توب، إسكانر - أدوات مستخدمة في التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.

وأفادت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الراغبين في العمل بمجال التمريض، ويوهموهم بقدرتهم على تزويدهم بشهادات وكارنيهات «مزورة» تمكنهم من تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه.