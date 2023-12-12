إقبال طلاب جامعة أسيوط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

توجه طلاب جامعة أسيوط، إلى مقر اللجنة الانتخابية المخصصة للطلاب الوافدين بالمدينة البترولية بأسيوط بمنطقة جحدم؛ للتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعميد كلية الطب البيطري.

وفي هذا الشأن، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإقبال المتزايد من الطلاب للتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ مما يبرهن على وعيهم، وسعيهم؛ لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030، ومواصلة الإنجازات القومية، واستمرار التنمية المستدامة على أرض الوطن، مجدداً دعوته؛ لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب؛ بأهمية المشاركة؛ من أجل التأكيد على حضارة مصر ، ودعم مستقبلها.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ على أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة؛ في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، واستقرار الدولة، والمحافظة على أمنها، وسلامها، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطن يجب أن يسهم الجميع فى أدائه؛ حتى تنجح العملية الانتخابية، وتحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأن المساهمة الإيجابية في الانتخابات؛ تمثل ركناً أساسياً من أركان بناء الوطن، وتحقيق طموحاته.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة مديحة درويش ؛ إن جامعة أسيوط شهدت في الفترة الماضية؛ تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية؛ لحث منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات؛ لتنمية روح الانتماء لديهم، و ليكون لهم دور إيجابي في استقرار الوطن؛ مؤكدة على أهمية الاستحقاق الرئاسي في صناعة مستقبل مصر، مشيرة إلى اتخاذ إدارة الجامعة كافة الإجراءات، و التسهيلات لأبنائها الطلاب، فضلاً عن تنسيق سير العملية التعليمية، و المحاضرات؛ لإعطاء، وإتاحة الفرصة للطلاب؛ للمشاركة في العملية الانتخابية؛ بما لا يضر بانتظام العملية التعليمية.

ومن الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة لرعاية الشباب، وقطاع المدن الجامعية؛ وفرا أتوبيسات لنقل الطلاب من الحرم الجامعي إلى مقر لجنتهم الإنتخابية، وذلك تحت إشراف الدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والاستاذ محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية والأستاذ محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة و عدد من مشرفي الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والمدن الجامعية

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم

طلاب جامعة أسيوط للادلاء بأصواتهم