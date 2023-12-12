اليوم الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة سكينة

تحتفل إذاعة القرآن الكريم بمولد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي، الأربعاء المقبل، من المقرر أن يقام الاحتفال تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



ونشأت السيدة سكينة وتربت في البيت النبوي في أحضان والدتها الرباب، وأبيها الحسين بن علي، فتشربت أخلاقيات الداعيات من بيت النبوة محتذية بقدوة النساء جدتها فاطمة الزهراء بنت النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وعمتها السيدة زينب بنت علي، ومما جاء في فضلها ومكانتها أن أباها الإمام الحسين كان يحبها ويُسرُّ لرؤيتها.

والسيدة سكينة هى: سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، أُمها الرباب بنت إمرئ القيس بن عدي الكلبي. لقبت باسم سكينة من قِبَل أمها الرباب، ووالدها هو الحسين

بن علي، شهيد كربلاء، وعمرها حينها 14 عامًا.

وعادت سكينة إلى الحجاز حيث أقامت مع أمها رباب في المدينة، ولم يمض وقت طويل حتى توفيت "الرباب"، وعاشت سكينة بعدها في كنف أخيها زين العابدين، وكانت خُطبت من قبل إلى ابن عمها عبدالله بن الحسن بن على فقتل بالطائف قبل أن يدخل بها، فكانت -رضي اللَّه عنها- ترفض الزواج بعد هذه الأحداث، ولما جاء مصعب بن الزبير يريد الزواج منها تزوجته، ولكن سرعان ما قُتِلَ مصعب.

وتوفيت السيدة سكينة، رضى الله عنها، بمكة يوم الخميس لخمس خلون من ربيع الأول، سنة ست وعشرون ومئة، وصلى عليها شيبة بن النطاح المقرئ، بحسب ما ورد في (درر الأصداف).