عجوز يلجأ للإسعاف للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية بالغربية

في لفتة إنسانية، نقلت سيارة إسعاف في محافظة الغربية، الحاج محمد عبدالرحمن مجاهد الذي يبلغ من العمر 70 عاما و يعاني من بتر في الساق أصر على الإدلاء بصوته في العرس الانتخابي2024 بلجنه مدرسة أم المؤمنين بطنطا .

وأشاد محافظ الغربية بإصرار العجوز على الإدلاء بصوته مشيرا إلى أن مشهد توافد واصطفاف المواطنين وكبار السن وذوي الهمم على اللجان الانتخابية يؤكد أن الشعب المصري هو صاحب القرار في اختيار رئيسه وأنه على وعي كامل بمصلحة الوطن، وأوضح محافظ الغربية أن المواطن قام بالاتصال بغرفة العمليات بمرفق إسعاف الغربية، طالبا سيارة إسعاف لنقله إلى لجنته الانتخابية، نظرا لكبر سنه ومرضه، حيث تم توجيه سيارة إسعاف لمنزله، ومرافقته إلى لجنته الانتخابية وإعادته مرة أخرى لمنزله.

وأضاف «محافظ الغربية» أنه تم نقل عشرات المرضى وغير القادرين بسيارات الإسعاف من المنازل التي يقطنون بها في مختلف مدن المحافظة إلى لجان الانتخابات للتصويت، وإعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم.

من جانبه، عبر المواطن عن عظيم شكره وتقديره لمحافظ الغربية ولرجال الإسعاف في المحافظة، لسرعة تلبية رغبته في الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والإدلاء بصوته.