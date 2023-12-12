الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إزالة تعديات عن قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة في حملات مكبرة

تعديات الأراضي
تعديات الأراضي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، قاموا بشن حملات مكبرة لإزالة تعديات عن قطع أراضٍ بالمدينة، كما تمت  إزالة مخالفات بناء عليها.

وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارٍ بشأن إزالة التعديات الموجودة على قطعة أرض بشريط ١٠٠ متر، وتم تسليمها لجهاز المدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على استرداد أملاك الدولة وإعادة تنميتها، ومكافحة العشوائيات بجميع صورها.

وأوضح  عبدالله يوسف، أن الحملة المكبرة تم تنفيذها بحضور مساعد مدير الأمن لقوات أمن سوهاج، والشرطة المختصة، ومسؤولي الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن المخالفات البنائية المقامة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لقطعة الأرض رقم ٨ بمنطقة المخازن، وتمت إزالة الزيادة البنائية وصب الردود الخلفي والجانبي، وأجزاء من الردود الأمامي، كما تم فصل المرافق "الكهرباء والمياه" عن القطعة المذكورة.

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