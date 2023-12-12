اصطفاف المواطنين منذ الصباح الباكر أمام لجان أسيوط للإدلاء بأصواتهم

منذ الصباح الباكر شهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين اصطفوا بصبر للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذي يرونه الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وتم توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الانتخابات بشكل فعال وشفاف. وقد تم تجهيز مراكز الاقتراع بكل ما يلزم من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والأوراق الاقتراعية، بالإضافة إلى تواجد العديد من العناصر الأمنية لضمان حماية وسلامة الناخبين والمراقبين.

وفي نفس السياق أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ، رئيس محكمة شمال أسيوط ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بأسيوط، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة وسلسة في اليوم الثالث من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الناخبين يشهدون إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة. وأوضح المستشار نادي أن اللجان تفتح أبوابها في الوقت المحدد وتقوم بتنظيم العملية الانتخابية بشكل فعال ومنظم، مع توفير جميع الإمكانيات اللازمة للناخبين.

وأعرب المستشار نادي عن سعادته بانتظام العملية الانتخابية دون أي مشاكل تذكر، وأكد أهمية الانضباط والالتزام بقواعد العملية الانتخابية، وذلك من أجل ضمان نزاهتها ومصداقيتها.

ومن جانبه، ثمن المستشار نادي عبدالحفيظ المشاركة الواسعة للشباب والمسنين في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها تعكس الروح الديمقراطية والشعور بالانتماء الوطني لديهم. وأضاف أن مشاركة الشباب ستسهم في صنع المستقبل وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

وحث المستشار نادي عبدالحفيظ جميع المواطنين المصريين على المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت وأكد على أن صوت كل مواطن له وزنه وأهميته في صناعة مصر القوية والمستقرة.

رئيس محكمة شمال أسيوط ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بأسيوط

وفي هذا الصدد، أكد المستشار عبدالحفيظ أهمية الانتخابات الرئاسية في بناء مستقبل مصر المستدام وتعزيز الديمقراطية في البلاد. وشدد على أنه يجب على جميع المواطنين المشاركة الفعالة في هذه العملية الهامة

وفي ضوء ذلك، صرح المستشار عبدالحفيظ بأنه تم توفير جميع الإجراءات اللازمة للمرأة المصرية للمشاركة في الانتخابات بشكل كامل، وأن حقها في المشاركة في صندوق الاقتراع محفوظ ومضمون. وأشار إلى أن المرأة المصرية تعتبر ركيزة أساسية في المجتمع المصري، ولابد من ضمان حقوقها ومشاركتها الفعالة في العملية السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي ختام تصريحه، أكد المستشار عبدالحفيظ على أن العملية الانتخابية تسير بكل سلمية وشفافية، وضرورة احترام إرادة الشعب واحترام نتيجة الانتخابات. وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية في مصر نموذجاً يحتذى به من حيث الديمقراطية والشفافية وحقوق المرأة.