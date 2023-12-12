الوطنية للانتخابات: لجنة 28 بالوراق تأخرت في فتح أبوابها بسبب حادث سير للقاضي

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ اللجان الفرعية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، حيث كانت آخر لجنة فتحت أبوابها أمام الناخبين اللجنة 28 في الوراق، بسبب حادث لرئيس اللجنة.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف “بندراي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إنّه تلقى شكوى من أحد المواطنين أنّ اللجنة الفرعية رقم 83 في منيا القمح بالشرقية لا تعمل، وبالتواصل مع رئيس اللجنة تبيّن أنّه موجود ويباشر العمل ويستقبل الناخبين والأمور تجري على قدم وساق.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.