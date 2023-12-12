الأمن يضبط 31 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى بحوزة 27 متهمًا.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أمن المنافذ يقود حملات مكثفة على مدار 24 ساعة



واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، شن حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2324) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (182) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4 قضايا).