سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. واستمرار توافد الناخبين على اللجان

تشهد محافظة الاسكندرية، سقوط امطار متوسطة وغزيرة بغرب المدينة تزامنا مع " نوة قاسم " التى تضرب الإسكندرية فى النصف الأول من شهر ديسمبر، وشهدت المحافظة أجواءً شتوية حيث تراكم السحب الركامية السوداء والمنخفضة، مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، مصحوب بأجواء باردة، وتعاملت شركة الصرف الصحي مع الوضع، وفقًا لحالة الطوارئ المتبعة مؤكدة عدم وجود أي تراكمات للمياه.

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنّه قد تم رصد سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة فجر اليوم في أحياء وسط و غرب.،وأضاف أنه قد تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية ومحافظة البحيرة، حيث تتوافر سقوط الأمطار الغزيرة، مشددة على ضرورة توخى الحذر والابتعاد عن النوافذ لحظة وقوع العواصف الرعدية، وتجنب القيادة عند سقوط الأمطار والاحتماء بمداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية في الشوارع.

من جانب اخر تحدى الناخبين سقوط الامطار وتوافد المواطنين للجان للادلاء بصوتهم الانتخابى فى رسالة تاكيد من الشعب السكندرى على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدين ان مصلحة الوطن فوق كل شئ . فيما شهدت لجان المغتربين في العجمى إقبالًا ملحوظًا في الصباح.

كانت قد اعلنت غرفة الانتخابات الرئاسية: انطلاق التصويت بالإسكندرية لليوم الثالث والأخير بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية في 533 لجنة فرعية، موزعة على جميع الدوائر الانتخابية. ويتنافس فيها كل من: الرئيس عبدالفتاح السيسى رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى رمز «السلم».

وقال المستشار مسعد أبو سعد، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، إنه تم التأكد من بدء العملية الانتخابية بجميع اللجان الـ533 الفرعية، والـ18 لجنة عامة بالإسكندرية، ووجود قاضي في كل لجنة فرعية من بينهم قاضيتان، وأن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية تأكدت من استلام كل قاضي للجنته مع انطلاق الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.