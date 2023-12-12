إجراء الكشف الطبي على 49 ألف مواطن في الإنتخابات الرئاسية بسوهاج

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتوعوية إلى 49 ألف و195 مواطن ضمن المبادرات الرئاسية والعيادات المتنقلة للقوافل الطبية وذلك من خلال الفرق الطبية المنتشرة باللجان الإنتخابية منذ بدء الإنتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد والتي سوف تستمر بتقديم الخدمات حتي اليوم الثلاثاء اخر أيام الإقتراع .

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت إشراف ووفق خطة مديرية الشئون الصحية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال أيام العرس الديمقراطي.

وأشار "أبو هاشم" إلى أنه تم تكثيف تواجد الفرق الطبية بالأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم وكذلك مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وحث وكيل وزارة الصحة بسوهاج جميع العاملين بالقطاع الصحي ومواطني المحافظة بالخروج والإدلاء بأصواتهم لإختيار رئيساً للجمهورية واستكمال مسيرة البناء والتنمية ورؤية مصر 2030 .

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أن المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطنين مؤكداً على أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعيهم وتعد رسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ويرسم طريقه نحو المستقبل .

وقدم وكيل الوزارة شكره وتقديره لجميع العاملين بالقطاع الصحي لما أظهروه من وعي وطني وحرصهم على المشاركة الإيجابية بالإستحقاق الرئاسي وبصورة كبيرة ابهرت الجميع داعياً جموع المواطنين التوجه للجان للإدلاء بأصواتهم لضمان استمرار الإستقرار والمسيرة التنموية .

وأكد " أبوهاشم" على إستمرار رفع درجة الإستعداد بمنشآت القطاع الصحي بالمحافظة وانتظام سير العمل بها وتواجد الأطقم الطبية وكذلك استمرار إنعقاد غرفة العمليات الخاصة بالإنتخابات على مدار الساعة و لحين الإنتهاء من العملية الإنتخابية.