لجنة المتابعة بكفر الشيخ: اللجان شهدت حضورًا كثيفًا للغاية في اليومين الماضيين

قال المستشار حامد عيسوي، رئيس لجنة متابعة الانتخابات في كفرالشيخ، إن المحافظة بها 14 لجنة عامة يتبعهم 524 لجنة فرعية منهم 5 لجان للوافدين، ولم نرصد بهم أي شكاوى منذ اليوم الأول.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف "عيسوي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، وبثته "إكسترا نيوز": "كما أن اللجان شهدت حضورا كثيفا للغاية في اليومين الماضيين"، موضحا أن اليوم شهد حضورا نتوقع أن يكون بذات الكثافة، موجها الشكر لأهالي ومواطني محافظة كفر الشيخ.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.