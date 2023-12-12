الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اللجنة العامة بمركز الشهداء: الإقبال على اللجان الانتخابية غير مسبوق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار صلاح أبو الفتوح، رئيس اللجنة العامة بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، إن اللجنة العامة رقم 7 مركز الشهداء بها 50 لجنة فرعية بإجمالي أصوات 218 ألف و202 صوت وتجري العملية الانتخابية على قدم وساق والإقبال غير مسبوق، والقضاة رؤساء اللجان الفرعية يبذلون جهدا مقدرا للغاية.

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 الانتخابات الرئاسية

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، وبثته "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاون كامل من جميع الأجهزة التنفيذية لخروج العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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