المستشار حسن نجم يؤكد سير العملية الانتخابية داخل اللجان بمدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود بالدقي

قال المستشار حسن نجم رئيس اللجنة الفرعية رقم (2)، بمدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود الإبتدائية المشتركة، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر داخل اللجان لانتخابات الرئاسة.



وأضاف نجم، خلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الإقبال في الصباح يكون متوسط نتيجة لوجود الموظفين في عملهم والشباب بالجامعات، مؤكدًا أن الإقبال يتزايد منذ الرابعة عصرًا، متوقعًا زيادة الإقبال قبل غلق صناديق الاقتراع اليوم.



وكشف رئيس اللجنة الفرعية رقم (2)، بمدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، أن أعداد الناخبين باليوم الأول والثاني تخطى ألف ناخب.



وطالب المستشار حسن نجم، المواطنين، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والذهاب إلى اللجان وصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.



وأكد نجم، أن عملية الفرز سوف تتم عقب إغلاق الصناديق في التاسعة من مساء اليوم، وتجميع عدد أصوات المرشحين وإرسال الأعداد إلى اللجنة العامة بالمركز القومي للبحوث.



يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام كانت بدايتها من الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.