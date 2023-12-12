الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أمن المنافذ يقود حملات مكثفة على مدار 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، شن حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

 

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أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2324) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (182) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4 قضايا).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
 

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