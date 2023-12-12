رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية: لم نرصد أي شكاوى أو مخالفات بالانتخابات

قال المستشار عماد عبدالحميد، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلة، أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة، و947 لجنة فرعية، والعمل قائم في كل لجنة بكل جدية وقدم وساق، والفضل في ذلك يرجع لأعضاء الهيئة القضائية على مستوى اللجان الفرعية والعامة، وكل شخص يقوم بالدور المنوط به.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، وبثته "إكسترا نيوز": "لم نرصد أي شكاوى أو مخالفات، كما أن المحافظة متعاونة جدا خلال أيام العمل".

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.