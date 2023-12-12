مسيرة لمعلمي المنيا أمام اللجان الإنتخابية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية

شهدت محافظة المنيا ، مع بداية فتح اللجان الإنتخابية لليوم الثالث والختامي للإنتخابات الرئاسة 2024 ، في مواعيدها الرسمية الساعة التاسعة صباحا ، مسيرة لمعلمي قطاع غرب التعليمي ، أمام لجان مدرسة كفر المنصورة الجديدة ، ولجنة مدرسة اللغات ، للطالبة بالنزول والمشاركة الإيجابية والتصويت .

وفتحت اللجان الإنتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة في مواعيدها الرسمية ، دون أية معوقات ، وصرح اللواء هاني بدوي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم تجهيز اللجان بمقاعد للمعاقين ، لمساعدتهم على التصويت .

جدير بالذكر أن محافظة المنيا ، بها عدد 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية ، لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 3689005 ، بالإضافة ، إلى 3 لجان للوافدين، مشيرًا ، إلى اكتمال فتح جميع اللجان دون أي معوقات.