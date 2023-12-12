الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مسيرة لمعلمي المنيا أمام اللجان الإنتخابية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية

مسيرة معلمي المنيا
مسيرة معلمي المنيا

شهدت محافظة المنيا ، مع بداية فتح اللجان الإنتخابية لليوم الثالث والختامي للإنتخابات الرئاسة 2024 ، في مواعيدها الرسمية الساعة التاسعة صباحا ، مسيرة لمعلمي قطاع غرب التعليمي ، أمام لجان مدرسة كفر المنصورة الجديدة ، ولجنة مدرسة اللغات ، للطالبة بالنزول والمشاركة الإيجابية والتصويت .

وفتحت اللجان الإنتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة في مواعيدها الرسمية ، دون أية معوقات ، وصرح اللواء هاني بدوي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،  أنه تم تجهيز اللجان بمقاعد للمعاقين ، لمساعدتهم على التصويت .

جدير بالذكر أن محافظة المنيا ، بها عدد 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية ، لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 3689005 ، بالإضافة ، إلى 3 لجان للوافدين، مشيرًا ، إلى اكتمال فتح جميع اللجان دون أي معوقات.

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