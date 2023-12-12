هل تقاضي تسلا مالكي Cybertruck

يمكن لشركة تسلا Tesla مقاضاة بعض مالكي Cybertruck على الأقل الذين يقومون بقلب سياراتهم في وقت مبكر جدًا، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت القاعدة تنطبق على جميع العملاء الذين يشترون الشاحنة الصغيرة وما إذا كانت ستظل سارية للمشترين في المستقبل.

قبل أسابيع قليلة من بدء عمليات التسليم الأولى لـ Cybertruck، قامت تسلا Tesla بتحديث اتفاقية الشراء الخاصة بها لتضيف أنها يمكن أن تسعى للحصول على تعويض قضائي لمنع المالكين من نقل ملكية سيارتهم إذا حاولوا بيعها في غضون عام واحد من شرائها. علاوة على ذلك، قالت الشركة إنها يمكن أن تطلب "تعويضات مقطوعة" من العملاء بقيمة "50 ألف دولار أو القيمة المستلمة كمقابل للبيع أو النقل، أيهما أكبر".

بعد فترة وجيزة من انتشار المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، أزالت تسلا هذا البند بهدوء كما أضافته. الآن، كما ذكرت Electrek، فإن عملاء Cybertruck الذين تمكنوا من تقديم طلب للحصول على تكوين Foundation Series بقيمة 120 ألف دولار قد تلقوا اتفاقية طلب مع البند المثير للجدل الذي لا يزال ساريًا بشكل واضح.

واستنادًا إلى النسخة التي نشرها العملاء في منتدى Cybertruck Owners Club، يوافق المشترون على عدم بيع سياراتهم خلال السنة الأولى من الشراء.

إذا كان على المالكين أن يقلبوا سياراتهم قبل انتهاء العام، فإن شركة تيسلا تطلب منهم إخطار الشركة، التي ستقوم بعد ذلك بشرائها مرة أخرى للبيع بالتجزئة مطروحًا منها 25 سنتًا لكل ميل يتم قطعه وتكلفة التآكل، بالإضافة إلى تكلفة الصيانة. إصلاح أي أضرار.. يمكنهم فقط بيع Cybertruck الخاصة بهم دون الوقوع في مشكلة مع Tesla إذا رفضت شركة صناعة السيارات شراء سيارتهم ومنحتهم موافقة كتابية على بيعها لطرف ثالث.

وتطبق شركات صناعة السيارات الأخرى، وخاصة العلامات التجارية الفاخرة مثل فيراري وبورش، قاعدة مماثلة. وفي حالة تسلا Tesla، لم توضح الشركة بعد ما إذا كانت ستطبق على جميع مشتري Cybertruck أم أنها ستطبق القاعدة فقط على مالكي سلسلة Foundation Series. بغض النظر، قد يرغب المشجعون في الاطلاع على اتفاقيات الشراء الخاصة بهم إذا اشتروا Cybertruck، لأن Tesla قد ترفض بيعهم أي مركبات أخرى في المستقبل إذا خالفوا القاعدة.