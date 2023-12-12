محافظ شمال سيناء: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع كافة الأطراف في وقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد المحافظ، خلال زيارة وفد مجلس الأمن الي محافظة شمال سيناء، إلي أن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها الي قطاع غزة، لافتًا إلى أن المساعدات تصل الي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة الاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المحافظ، إلي أن زيارة وفد مجلس الأمن الي محافظة شمال سيناء استمرت عدة ساعات، بدأت بمراسم الاستقبال في مطار العريش الدولي، ثم لقاء موسع للتعرف علي الجهود المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها الي قطاع غزة والية توصيل تلك المساعدات للقطاع.

وأوضح المحافظ، أن وفد مجلس الأمن قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، وزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والاستماع الي شرح مفصل من المعنيين.

ولفت المحافظ، إلى أن مجلس الأمن يتكون من 5 دول دائمة العضوية وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، بجانب 10 دول غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم الإمارات والبرازيل والبانيا والإكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.