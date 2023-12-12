في اليوم الثالث.. استمرار أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية

بالاسماعيليه

انتظمت منذ التاسعة من صباح اليوم اثلاثاء أعمال التصويت داخل مراكز الاقتراع بمحافظة الإسماعيلية في اليوم الثالث والاخير من الانتخابات الرئاسية .

ودفعت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بتعزيزات مكثفة في محيط المقار الانتخابية وبالميادين العامة والمحاور المرور الرئيسية لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت الانتخابات في اليومين الماضيين إقبالا تراوح ما بين متوسط وفوق المتوسط باختلاف المقار الانتخابية بالقرى والمدن.

وشهدت محيط اللجان الانتخابية تواجد امني مكثف مدعم بوحدات متحركة فيما رصدت بوابة الوفد الالكترونيه تجهيزات اللجان من الخارج لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أول أيام الانتخابات والتي تستمر حتى الثلاثاء.

وكانت مديرية الأمن بالإسماعيلية اعلنت إتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة ا لتأمين المراكز واللجان الإنتخابية والمناطق المحيطة بها ولجان الفرز .

فيما اعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية والاسعاف والوحدات الصحية طوال أيام الإنتخابات والدفع بسيارات إسعاف وعيادات متنقلة في أماكن تجمع اللجان والمراكز الإنتخابية .

وتقام الانتخابات داخل 184 مقر انتخابي على مستوى المحافظة بالإضافة ل10 لجان فرعية للوافدين.