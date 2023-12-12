الطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة سوهاج يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنتقال الطلاب ذو الإعاقة من مقر الجامعة إل لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط فرحة عارمة لمشاركتهم بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي وممارسة حقوقهم السياسية لرسم مستقبل وطنهم.

وقال النعمان، إن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب ذوي الإعاقة لمقار لجانهم وتوفير المناخ المناسب لهم لتيسير حركة انتقالهم، حيث شكلت الجامعة لجنة مخصصة من أجل مساعدة الطلاب ذوي الاعاقة منذ خروجهم من الجامعة، و التعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم، مؤكداً أن الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد، خاصة وأن ذوي الاعاقة يمثلون شريحة كبيرة ومكوناً مهماً للثروة البشرية بالمجتمع المصرى، و يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة فى مختلف المجالات.

وأشاد النعماني بما بذلته الدولة المصرية من جهود لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي، والتي يطبق بعضها للمرة الأولى بمصر، ومنها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية. لجنة مخصصة من أجل مساعدة الطلاب ذوي الاعاقة منذ خروجهم من الجامعة، و التعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم، مؤكداً أن الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد، خاصة وأن ذوي الاعاقة يمثلون شريحة كبيرة ومكوناً مهماً للثروة البشرية بالمجتمع المصرى، و يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة فى مختلف المجالات.